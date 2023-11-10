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14:02, 10 ноября 2023Среда обитания

Объявивший войну крысам мэр Нью-Йорка отказался платить штраф за грызунов

NYP: мэр Нью-Йорка Эрик Адамс оспорил в суде штраф за крыс в доме
Эрик Адамс

Эрик Адамс. Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, объявивший в городе войну с крысами, оспорил в суде штраф за грызунов в размере 300 долларов. Он уверен, что в его доме вредители отсутствуют, и в качестве доказательств предъявил записи с камер видеонаблюдения, пишет New York Post (NYP).

15 сентября городской Департамент здравоохранения уведомил Адамса о том, что перед его домом в бруклинском округе Бедфорд-Стайвесант были обнаружены следы крыс. Две их норы также были обнаружены возле мест хранения мусора и у основания крыльца. Мэр был оштрафован на 300 долларов, но выплачивать их отказался.

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Слушания прошли 31 октября. Свежий крысиный помет в доме обнаружили в ходе инспекции. Однако, судя по кадрам видеозаписи, в заявленную инспектором дату и время своего визита на месте его не было. По утверждению Адамса, крысы могли забежать к нему с соседского двора.

Это не первые взыскания за грызунов для главы Нью-Йорка. По данным Daily News, с мая 2022 года в суд по этому поводу его вызывали четыре раза. Только в декабре на него наложили два таких штрафа: один из них Адамсу удалось оспорить, другой пришлось оплатить в размере 600 долларов. В ходе слушаний мэр заявил, что на борьбу с вредителями в своем жилище он потратил около семи тысяч долларов.

В марте 2023 года в рамках кампании по уничтожению крыс в Нью-Йорке Адамс ввел должность городского крысолова. Им стала Кэтлин Корради, бывшая учительница начальной школы, в данный момент работающая в департаменте образования. Крысы развелись в американском мегаполисе во время пандемии. В октябре в городском совете зафиксировали снижение численности грызунов в Верхнем Ист-Сайде. Свою эффективность доказала дератизация путем закачки угарного газа в норы.

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      Виктория Клабукова
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