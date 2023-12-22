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18:24, 22 декабря 2023Из жизни

Самая красивая девушка России выбыла из финала конкурса «Мисс Земля»

Россиянка Дарья Луконькина выбыла из финала конкурса красоты «Мисс Земля»
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Кадр: MISS EARTH Official / YouTube

Представительница России Дарья Луконькина выбыла из финала международного конкурса красоты «Мисс Земля». Об этом сообщили во время трансляции финала на YouTube.

Финал конкурса красоты «Мисс Земля» проходит во Вьетнаме. Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли, составленный жюри, однако победа досталась представительницам других стран. В топ-4 вошли девушки из Вьетнама, Филиппин, Таиланда и Албании.

Когда ведущие спросили Дарью Луконькину, что она думает о рождаемости, которая в последнее время падает во всем мире, девушка ответила на вопрос по-английски, не дожидаясь, пока переводчик переведет этот вопрос на русский язык. Она заявила, что дети очень важны. По ее словам, она учится в педагогическом университете и очень любит детей.

В 2022 году Дарья Луконькина победила в конкурсе красоты «Краса России». На финал она привезла оригинальный подарок — клюшку с хохломской росписью, которую она считает символом своего региона. Во время шоу на ней было платье нижегородского дизайнера Оксаны Косаревой.

Я подумала, что мы должны сделать что-то такое, в чем и Ким Кардашьян на Met Gala сходила и была бы там эффектна. Я считаю, что у нас практически получилось. Однозначно у меня в голове был такой кокошник — потому что это из наших сказок. Для меня это из наших сказок

Оксана Косаревадизайнер одежды
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Во время подготовки к финалу во Вьетнаме у нее украли мобильный телефон. Воры разрезали ее сумку, когда она и другие финалистки участвовали в городском марафоне. «Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — утверждала Луконькина.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается« Мисс Земля», но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

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      Олег Парамонов
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