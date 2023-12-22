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09:01, 22 декабря 2023Наука и техника

Названы сложности при создании человекоподобных роботов

Bloomberg: создавать роботов-гуманоидов невыгодно с финансовой точки зрения

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Опрошенные Bloomberg эксперты перечислили сложности при создании роботов-гуманоидов. Материал опубликован на сайте агентства.

Журналисты издания попросили специалистов в области робототехники рассказать о будущем человекоподобных роботов. «Невероятно сложно создавать по-настоящему убедительных роботов-гуманоидов», — сказала писатель и специалист в области искусственного интеллекта (ИИ) Кейт Девлин. По ее словам, разрабатывать таких роботов невыгодно с финансовой точки зрения, также их польза сомнительна.

Девлин отметила, что по названной причине корпорации используют роботов, которые похожи на человека лишь отчасти — например, имеют роботизированные руки, но передвигаются посредством платформы с колесами.

«Многие из роботов предназначены для выполнения скучных, грязных и опасных задач. Но когда дело доходит до социальной стороны вещей, так ли уж привлекательно иметь тело?» — задалась вопросом писатель.

Основатель гонконгской компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон, напротив, назвал преимущество создания гуманоидов. Фирма Хэнсона разработала человекоподобного робота Софию. «София и ее "родственники" использовались в музеях, что увлекало детей наукой», — отметил специалист. Также он подчеркнул, что роботов-гуманоидов создают в том числе для художественного самовыражения.

В середине декабря американская корпорация Tesla представила новую версию робота-гуманоида Optimus Gen 2. Машина получила навык взаимодействия с мелкими и хрупкими предметами — так, на презентации робот перекладывал куриные яйца, не разбивая их.

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      Андрей Ставицкий
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