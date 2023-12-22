На Украине допустили отступление ВСУ из Авдеевки до нового года

Украинский экс-командир Дикий: ВСУ могут отступить из Авдеевки до нового года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Авдеевки еще до нового года. Вывод украинских войск из населенного пункта допустил бывший командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий в интервью украинскому изданию New Voice.

«В районе Авдеевки у них (российских войск — прим. «Ленты.ру») есть настолько значительное продвижение, что… Буду откровенен. Я вчера общался с ребятами оттуда. Я думаю, что уже гораздо большая вероятность, что мы будем вынуждены из Авдеевки отойти, чем то, что мы Авдеевку удержим», — заявил он.

По словам бывшего военнослужащего, отвод войск из Авдеевки может произойти уже в ближайшие полторы недели. Он также отметил, что Вооруженные силы России продвигаются и на других направлениях.

Ранее Евгений Дикий призывал как можно скорее мобилизовать полмиллиона украинцев. По его словам, пополнить ряды ВСУ таким числом бойцов необходимо только за зимний период.