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19:45, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине допустили отступление ВСУ из Авдеевки до нового года

Украинский экс-командир Дикий: ВСУ могут отступить из Авдеевки до нового года

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Авдеевки еще до нового года. Вывод украинских войск из населенного пункта допустил бывший командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий в интервью украинскому изданию New Voice.

«В районе Авдеевки у них (российских войск — прим. «Ленты.ру») есть настолько значительное продвижение, что… Буду откровенен. Я вчера общался с ребятами оттуда. Я думаю, что уже гораздо большая вероятность, что мы будем вынуждены из Авдеевки отойти, чем то, что мы Авдеевку удержим», — заявил он.

По словам бывшего военнослужащего, отвод войск из Авдеевки может произойти уже в ближайшие полторы недели. Он также отметил, что Вооруженные силы России продвигаются и на других направлениях.

Ранее Евгений Дикий призывал как можно скорее мобилизовать полмиллиона украинцев. По его словам, пополнить ряды ВСУ таким числом бойцов необходимо только за зимний период.

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      Александр Курбатов
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