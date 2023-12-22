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14:49, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали доминирование России на фронте

Подоляк признал, что Россия тотально доминирует в воздухе на поле боя

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Россия тотально доминирует над Украиной в воздухе на поле боя. Это признал советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью телеканалу «24 канал», которое опубликовано на YouTube.

«У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции», — сказал он. Подоляк также выразил опасение, что если российские войска продолжат доминировать в воздухе, то у Украины будут проблемы.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к провалу контрнаступления привело отсутствие поддержки с воздуха, большое количество мин и танковых засад. Как уточнялось, бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке наступления.

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      Кристина Есикова
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