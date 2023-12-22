На Украине увидели скрытое послание Путину в речи Зеленского

Политолог Бондаренко: Зеленский намекнул Путину, что Украина не вступит в НАТО

Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции намекнул президенту России Владимиру Путину, что Украина не собирается вступать в НАТО. О скрытом послании в речи главы Украины заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Он "зашил" один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», — рассказал он.

Бондаренко также подчеркнул, что в настоящий момент сложно предугадать вероятность переговоров об урегулировании ситуации в стране, потому что еще не сформированы позиции участников конфликта, а также возможных посредников — Вашингтона и Лондона.

В ходе пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. По его словам, в настоящий момент Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.