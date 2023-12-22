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07:35, 22 декабря 2023Среда обитания

Назван способ быстро закрыть ипотеку

Эксперт Земцова назвала маткапитал способом быстро закрыть ипотеку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При текущих базовых процентах заемщик, как правило, переплачивает в 1,5-2 раза больше той суммы, на которую была оформлена ипотека. Эксперт по недвижимости, владелец агентства недвижимости Delta estate Елена Земцова назвала «Ленте.ру» несколько способов быстро закрыть ипотеку и сократить переплаты. В частности, для этих целей можно использовать маткапитал.

Досрочное погашение поможет сократить переплату

«Самый очевидный способ сократить срок и переплату — это частичное досрочное погашение. Заемщик может пользоваться им хоть каждый месяц. Как правило, платежи по ипотеке являются аннуитетными, то есть заемщик обязан равными долями ежемесячно вносить определенную сумму на счет. Например, если ежемесячный платеж составляет 35 тысяч рублей, а заемщик вносит 50, 15 тысяч автоматически идут н погашение тела долга, что уменьшает начисляемые на него проценты», — объяснила эксперт.

При этом, как объяснила Земцова, начинать досрочное погашение выгоднее с самого начала кредита, а не в конце. Это поможет сразу уменьшить сумму основного долга.

Также специалист по недвижимости уточнила: важно, чтобы основной и досрочный платеж были зачислены на счет одним днем, в противном случае, второй платеж пойдет на уплату процентов по кредиту, а не на его тело.

Материнский капитал можно использовать для досрочного погашения

«С 2020 года материнский капитал начисляется уже начиная с первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, — напомнила Земцова. — Всю сумму полученного пособия, а оно в 2023 году составляет почти 587 тысяч рублей на первого ребенка, 779 тысяч на второго ребенка, можно пустить на досрочное погашение».

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Этот способ, по словам эксперта, хорош для тех, у кого изначально сумма кредита была небольшой, в таком случае за счет материнского капитала покрывается существенная часть тела кредита. Срок кредита можно будет сократить практически вдвое.

Налоговый вычет поможет получить дополнительные средства

«Максимально от государства можно получить по налоговым вычетам 650 тысяч рублей. До 260 тысяч за покупку недвижимости и до 390 тысяч за проценты по ипотеке. Всю эту сумму также можно направить на погашение суммы кредита», — рекомендовала Земцова.

Вычет за покупку недвижимости, как она объяснила, можно получить сразу после оформления собственности. За проценты по ипотеке — постепенно в течение всего срока кредита. Для получения суммы, можно, к примеру, раз квартал подавать документы работодателю и получать зарплату без вычета НДФЛ.

Другой способ, предложенный экспертом, актуален только с текущими ставками по депозитам в 8-14 процентов, и только для обладателей льготной ипотеки в 4-7 процентов.

«С текущими ставками получится заработать больше, чем процент по кредиту. Спустя полгода-год, можно вывести деньги со счета уже с процентами и потратить их на досрочное погашение», — предложила специалист.

Ранее стало известно, что за год вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 12 процентов. В конце 2023 года средняя стоимость квадратного метра «вторички» составляет 123,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в первой половине года цены увеличивались медленно, а основной рост пришелся на третий квартал.

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      Наталия Белова
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