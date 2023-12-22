Названы самые главные тренды в России

«Дзен» перечислил главные тренды в контенте российского интернета

Платформа «Дзен» назвала главные тренды в контенте в российском сегменте интернета и перечислила ключевые события и релизы 2023 года. Об этом стало известно из пресс-релиза, который поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Платформа разделила тренды на категории. Так, например, в списке самых популярных рецептов, которыми делились пользователи «Дзена», оказались пироги, пирожки и печенье. Главные тренды года в макияже — корейский стиль, а также стиль «Барбикор», вдохновленный фильмом Греты Гервиг «Барби». В категории путешествия пользователи чаще всего говорили о Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Турции, Мальдивах и об Алтайском крае.

В категории игр больше всего говорили о таких тайтлах, как Minecraft, Atomic Heart и Assassin's Creed. В топ игр также вошли Resident Evil, Hogwart’s Legacy и Genshin Impact. Среди технологий популярность обрели нейросети — ChatGPT, Midjourney и другие нейросети. Пользователи также часто смотрели обзоры новых продуктов американских компаний Apple и Microsoft.

Спортивные команды, про которые авторы чаще всего создавали контент в «Дзене», –– футбольные клубы ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Зенит», а также английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен». В топе фильмов были «Джон Уик 4», «Вызов» и нашумевшие киноленты «Оппенгеймер» и «Барби».

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали главных инфлюэнсеров, актеров и спортсменов года в России. Первое место в списке отечественных инфлюэнсеров занял исполнитель MACAN. На втором месте — рэпер Баста, на третьем — музыкант SHAMAN. При этом в топе самых обсуждаемых зарубежных персон лидирует Илон Маск, второе место у Мадонны, а третье — у Леди Гаги.