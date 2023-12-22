Небо в российском регионе стало розовым

Небо в Бугульме в Татарстане стало розовым

Небо в городе Бугульма в Татарстане стало розовым из-за тумана. На необычное природное явление в российском регионе обратило внимание издание «МК».

Цвет неба изменился утром в пятницу, 22 декабря. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях, на которых видно, что из-за тумана розовый оттенок приобрели снег, машины и постройки. Жители других населенных пунктов в юго-восточной части Татарстана также сообщили о странном цвете неба.

Обычно розовый туман связан с определенными атмосферными условиями. К примеру, при восходе или закате солнца свет проходит через толстый слой атмосферы, в котором происходит рассеивание лучей, что и придает туману такой оттенок. Кроме того, розовое свечение вызывает преломление света в каплях воды или мельчайших частицах в тумане, а также наличие аэрозолей в атмосфере.

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