Среда обитания
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11:52, 8 декабря 2023Среда обитания

В небе над российским регионом заметили редкое оптическое явление

В небе над Ленинградской областью сфотографировали «световой лес»

Фото: Unsplash

Над Ленинградской областью вырос «световой лес». Снимками редкого оптического эффекта поделился Telegram-канал «АстроФотоБолото: Атмосферное».

Столбы света озарили ночное небо над деревнями Васильево, Кавголово, Вартемягах, Агалатово, а также над поселком Лосево и станцией метро Парнас в Санкт-Петербурге. Явление возникает в морозную и влажную погоду, когда свет преломляется в ледяных кристаллах, формирующихся в атмосфере.

Ранее жителям Северной столицы удалось заснять солнечный столб на камеру. На кадрах видно, как на фоне облачного неба проступает ярко-красная полоса света, которая тянется вверх. Заметили световое гало и в другом российском городе — Воркуте. Температура воздуха во время сьемки составляла минус 27 градусов.

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      Виктория Клабукова
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