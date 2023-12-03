Редкое явление «солнечного столба» в Петербурге попало на видео

Жители Петербурга заметили «солнечный столб» на проспекте Непокорных

Редкое явление «солнечного столба» в Петербурге попало на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Фонтанка».

Возникновение оптического эффекта жители заметили на улице Турку и проспекте Непокорных. В размещенном ролике видно, как на фоне облачного неба проступает ярко-красная полоса света, которая тянется вверх.

Известно, что также существуют «лунные столбы», обычно наблюдаемые в холодных арктических регионах.

В ноябре в Петербурге после снегопада решили уложить плитку. Без пилы мерзлая земля не поддавалась рабочим, вспоминает местная жительница.