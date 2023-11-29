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18:02, 29 ноября 2023Среда обитания

В Петербурге после снегопада решили уложить плитку

В Петербурге власти решили благоустроить двор в снегопад

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге решили посадить деревья и уложить плитку среди сугробов. О несвоевременном благоустройстве двора на проспекте Науки пишет «Фонтанка».

Часть плитки успели уложить, а вдоль тротуара уже появились кустарники. Без пилы мерзлая земля не поддавалась рабочим, вспоминает местная жительница.

По планам районной администрации, в сквере должны были высадить более 16 деревьев и 217 кустарников. В проекте предусматривались пешеходные зоны, детские площадки и лавочки. На работы было выделено 22,8 миллиона рублей, а закончить их собирались еще 15 ноября — по завершении агротехнического периода в городе.

Ранее в московском районе Алтуфьево поверх снега уложили газон. А в городе Бор под Нижним Новгородом коммунальные службы уложили асфальт, не расчистив дорожное полотно. По контракту подрядчик обещает пятилетнюю гарантию на свою работу.

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      Виктория Клабукова
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