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16:09, 29 ноября 2023Среда обитания

В Москве поверх снега уложили газон

На севере Москвы газон уложили поверх снега

Фото: Andre Gaulin / Unsplash

На севере Москвы газон уложили прямо на снег. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Речь идет об Алтуфьево. На фотографиях, сделанных одним из очевидцев произошедшего, можно увидеть, как на участке возле дороги поверх снега лежит несколько рулонов газонной травы. В результате на небольшой территории вместо снежного покрова появился выделяющийся зеленый участок. Причина таких действий остается неизвестной, однако автор сообщения предположил, что данная ситуация произошла потому, что в столичный район уже вернулось лето.

Ранее стало известно, что московских коммунальщиков застали за поливанием газона в ливень. Соответствующую ситуацию сняли на видео в Можайском районе столицы. На записи один из работников поливает траву из шланга, а другой снимает его на телефон. Помимо этого, в Молжаниновском районе коммунальщики красили скамейки под проливным дождем.

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      Полина Кислицына
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