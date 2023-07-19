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12:13, 19 июля 2023Среда обитания

Московских коммунальщиков застали за поливанием газона в ливень

Во время ливня в Москве коммунальщики начали поливать газон и красить скамейки

В Можайском районе Москвы работники коммунальных служб поливали газоны во время ливня. Видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На записи один из работников поливает траву из шланга, а другой снимает его на телефон.

А в Telegram-канале «Новости Москвы» разместили видео из Молжаниновского района столицы, на котором коммунальщиков застали за покраской скамеек под проливным дождем. Сотрудника, который взял на себя работу, двое коллег пытались защитить от ливня с помощью куска полиэтилена.

Дождь в столице идет второй день. Метеорологи сообщили, что за сутки с 18 на 19 июля в Москве выпала треть месячной нормы осадков. В городе затопило улицы, вода попала в метро. Ливня не выдержала даже крыша Госдумы.

18 июля в сеть попало видео, где житель района Марьино проплывает по затопленной улице на надувной лодке.

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    Софья Ермакова
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