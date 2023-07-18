В Госдуме и Совете Федерации потекла крыша

Здания Госдумы и Совета Федерации пострадали от ливня

Здания Госдумы и Совета Федерации пострадали от сильного ливня в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совете Федерации протекла крыша во время совещания на тему «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов». Сначала для сбора воды сенаторы поставили на стол пластиковый стакан, однако позже его заменили на ведро. Участники встречи также вытирали воду бумажными салфетками.

На последнем этаже здания Госдумы заметны подтеки на потолке и стенах, также корреспонденты рассказали о воде, капающей с лестничного пролета.

18 июля на Москву обрушился ливень с грозой и сильными порывами ветра. В результате подтопило улицы в центре города. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до среды, 19 июля.

Потоп в Госдуме из-за сильных осадков и перепадов температуры уже случался в декабре 2022 года. Тогда в некоторых частях здания на стенах и потолке обнаружили подтеки, следы от воды остались и возле зала пленарных заседаний.