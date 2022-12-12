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13:41, 12 декабря 2022Среда обитания

В Госдуме протекла крыша

В здании Госдумы из-за сильных осадков протекла крыша

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в здании Государственной Думы на Охотном Ряду в понедельник, 12 декабря, из-за сильных осадков и перепадов температуры протекла крыша. Об этом сообщает РИА Новости.

После дождя в некоторых частях здания на стенах и потолке обнаружили подтеки, а возле зала пленарных заседаний остались следы от воды.

По словам пресс-секретаря управления делами президента Елены Крыловой, последствия локальной протечки кровли должны будут устранить до вторника, 13 декабря. Переход между старым и новым зданием уже привели в порядок.

В августе из-за длительных ливней протекла крыша в почтовом отделении в поселке Семиозерный Могочинского района Забайкальского края.

Полина Кислицына
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