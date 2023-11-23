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16:30, 23 ноября 2023Среда обитания

В российском городе за 5 миллионов рублей заасфальтировали снег

Под Нижним Новгородом за 5 млн рублей на заснеженную дорогу уложили асфальт

В городе Бор под Нижним Новгородом коммунальные службы уложили асфальт, не убрав с дорожного полотна снег. Кадры дорожных работ опубликовало издание «Подъем».

Укладка асфальта проводится на Липовой улице, приемка заказчиком и сертифицированной лабораторией запланирована на 24 ноября. На мероприятие приглашены и жители города. Дорожные работы на этом участке должны завершить до 29 декабря. На них, по информации местного портала NN.RU, выделено 5,85 миллиона рублей на условиях софинансирования с горожанами.

Поздний запуск проекта в администрации городского округа объясняли тем, что документы смогли оформить только осенью. Чиновники выразили сожаление, что погодные условия не берутся в учет при дорожных работах, однако успокоили тем, что по контракту подрядчик обещает пятилетнюю гарантию.

Ранее в другом российском городе рабочие, выполнявшие ремонт дороги, завалили гаражный кооператив новым асфальтом. Жители Уфы не смогли открыть двери гаражей и добраться до машин.

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      Виктория Клабукова
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