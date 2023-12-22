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10:58, 22 декабря 2023Экономика

В России признали нехватку оборудования для сетей связи LTE

«Ъ»: покрытие населенных пунктов в РФ сетью связи LTE снова отложат на два года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Минцифры России собирается снова отложить срок покрытия большинства населенных пунктов страны сетью связи стандарта LTE на два года — с 2025-го на сентябрь 2027-го. Это будет уже третий по счету перенос, основной причиной которого называют нехватку оборудования и проблему с подключением к энергосетям на федеральных трассах, пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с предварительным решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), где названа новая дата. Заседание комиссии, где будут обсуждать новые сроки, состоится 27 декабря, но, как указал глава Минцифры Максут Шадаев, окончательное решение все-таки примут позднее.

В 2013 году ГКРЧ требовала от операторов связи обеспечить LTE все населенные пункты с числом жителей от тысячи человек к 2021 году. Спустя восемь лет сроки сдвинули на конец 2024 года, а также добавили условие обеспечить покрытие федеральных трасс в период до 2031 года.

В марте 2022 года для населенных пунктов дедлайн сдвинули на 2025 год, а для федеральных дорог — на 2032 год. Если решение комиссии утвердят, то новый перенос сроков коснется только населенных пунктов, у дорог отметку 2032 год не изменят. Впрочем, отмечает издание, пока дороги федерального значения не обеспечены даже сетями связи предыдущих поколений. Так, трассы «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» и М-56 «Лена» покрыты такими сетями менее чем на 90 процентов.

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Собеседник издания напомнил, что иностранное оборудование связи доставать сложно, а российские прототипы базовых станций появятся в лучшем случае в 2025 году. Другой указал, что операторы и так испытывают проблемы с модернизацией существующих сетей и поддержкой оборудования, поэтому ресурсов на отдаленные районы не хватает.

Впрочем, еще один источник уверен, что в случае федеральных трасс в первую очередь не хватает точек подключения к электросетям. Аналитик Алексей Бойко назвал предполагаемый перенос сроков вполне разумным. По его мнению, операторы в случае наличия отечественного оборудования смогут вернуться к строительству инфраструктуры. Однако такое развитие событий возможно, только если отечественные производители не подведут.

Ранее сообщалось, что в ноябре этого года Россия покинула первую сотню стран мира с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис.

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