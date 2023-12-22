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10:30, 22 декабря 2023Экономика

Россия исчезла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

Ookla: РФ потеряла место в топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ноябре Россия выбыла из рейтинга 100 стран с самым быстрым мобильным интернетом — страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Об этом свидетельствуют данные исследования Ookla, на которые ссылаются «Известия».

Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду.

Эксперты уверены, что данные рейтинга не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Они объяснили, что рост скорости в отдельных странах и в мире в целом обусловлен массовым внедрением 5G на мировом рынке, что по определению быстрее, чем в 4G, LTE.

Тем не менее за исключением Москвы скорость доступа в российских регионах если не падает, то точно не растет, отметили в агентстве TelecomDaily. «Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять в Россию, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, исправить ситуацию могло бы внедрение 5G в России.

В 2023 году для экономии российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, предлагающие оплаченные по единому счету услуги сотовой связи, интернета, телевидения и прочих услуг. На конец первого полугодия 2023-го конвергентными тарифами пользовались чуть более 20 процентов абонентов, а через полгода — уже более 30 процентов.

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      Мария Грушко
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