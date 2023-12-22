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04:22, 22 декабря 2023Мир

Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу

Орбан задал вопрос, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами России
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу (ЕС) с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — поинтересовался политик.

Орбан предупредил Киев, что в дальнейшем Украину ждет «огромное разочарование». По его словам, это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на отказ венгерского премьера от встреч по вопросам международной повестки. По его словам, политика Орбана «не очень дружественна» к Украине.

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      Марина Совина
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