Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

Омбудсмен Мороков: девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу

13-летняя девочка-маугли из Екатеринбурга, всю жизнь проведшая среди могильных крестов, впервые пойдет в школу. Об этом заявил детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, его слова приводит портал URA.RU.

По словам Морокова, специалисты подберут ребенку специальную программу, которая поможет ей быстро и безболезненно адаптироваться к жизни.

«Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — описал судьбу девочки уполномоченный по правам ребенка.

О том, что в Екатеринбурге нашли ребенка-маугли, стало известно 18 декабря. В квартире находились различные похоронные атрибуты, портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка.