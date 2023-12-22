Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки
Омбудсмен Мороков: девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу
13-летняя девочка-маугли из Екатеринбурга, всю жизнь проведшая среди могильных крестов, впервые пойдет в школу. Об этом заявил детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, его слова приводит портал URA.RU.
По словам Морокова, специалисты подберут ребенку специальную программу, которая поможет ей быстро и безболезненно адаптироваться к жизни.
«Специалисты составляют программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния», — описал судьбу девочки уполномоченный по правам ребенка.
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О том, что в Екатеринбурге нашли ребенка-маугли, стало известно 18 декабря. В квартире находились различные похоронные атрибуты, портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка.