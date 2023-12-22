Пассажиры самолета описали посадку в шторм фразой «люди кричали, их рвало»

Daily Mail: лайнер EasyJet попал в шторм «Пиа», сменил курс и сел в другом месте

Самолет британской авиакомпании EasyJet попал в шторм «Пиа» и был вынужден сесть в другом месте. Пассажиры лайнера рассказали о произошедшем на борту изданию Daily Mail.

По данным источника, воздушное судно лоукостера следовало из Будапешта в лондонский аэропорт Гатвик, но из-за ветра скоростью более 180 километров в час сменило курс и село в Лутоне.

«Люди кричали, их рвало, когда мы пытались приземлиться. Один мужчина выглядел так, будто у него был нервный срыв», — такими фразами описал посадку 57-летний Тони Холмс.

Отмечается, что из-за незапланированной смены маршрута многим пассажирам в итоге пришлось добираться до места назначения на такси, не дожидаясь дополнительного рейса из Лутона в Лондон.

Ранее сообщалось, что шторм «Пиа» вызвал массовые отмены и задержки рейсов в аэропортах Великобритании. Очевидцы сняли на видео попытки самолетов сесть при сильном ветре. На одном из роликов показано, как пассажирский лайнер Finnair прерывает посадку в авиагавани Манчестера из-за непогоды и уходит на второй круг.