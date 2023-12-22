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17:24, 22 декабря 2023Культура

Пенкин отменил концерт в Дубае ради награждения в России

Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Торжественная церемония состоится 24 декабря в институте имени Гнесиных в Москве, именно в этот день у артиста было запланировано выступление в ОАЭ. Следующий концерт Пенкина в Дубае состоится лишь в июне 2024 года.

О том, что Пенкин удостоен такого звания, стало известно еще 8 декабря, однако о дате церемонии награждения тогда не сообщалось. Исполнитель признался, что для него это большая честь, а также заявил, что не собирается заканчивать музыкальную карьеру.

Ранее певца Валерия Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России.

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      Анастасия Астахова
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