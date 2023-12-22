Меладзе захотели лишить денег за прослушивания в России

Mash: Меладзе захотели лишить авторских выплат за прослушивания в России

Российского певца Валерия Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, он направил предложение в Госдуму и Совфед. По его мнению, средства необходимо направить на нужды государства, в том числе на поддержку бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Резяпова, это будет технически возможно, если в отношении артиста будет заведено дело об экстремизме и суд примет решение конфисковать имущество Меладзе.

Ранее сообщалось, что долги Валерия Меладзе перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличились в шесть раз за три недели.

До этого отмечалось, что артист приостановил концертную деятельность в России, но продолжает зарабатывать в стране, являясь учредителем ООО «Вантаж». Прибыль организации за прошлый год составила 15,7 миллиона рублей.

В ноябре стал известен многомиллионный ценник и райдер певца за выступление в Москве. За концерт в столице Меладзе просит 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей).