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20:27, 22 декабря 2023Культура

Певец ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры

Певец ЮрКисс перестал выходить на связь после заявления о завершении карьеры
ЮрКисс

ЮрКисс. Кадр: ЮрКисс Official / YouTube

Российский певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) пропал после того, как заявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом сообщил руководитель основанного артистом лейбла Rocket Records Михаил Хавкин, передает StarHit.

«Юрий не выходит на связь уже три дня — ни лейбл, ни друзья не могут с ним связаться, хотя обычно время его ответа составляет 5-10 минут. Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было», — рассказал Хавкин.

Руководитель лейбла также добавил, что команде пришлось самостоятельно публиковать анонсы нового альбома исполнителя в социальных сетях, хотя ранее этим всегда занимался Киселев.

Ранее ЮрКисс пообещал завершить карьеру после выпуска своего первого и последнего альбома.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что причиной такого решения стало переосмысление артистом жизненных ценностей.

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      Анастасия Астахова
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