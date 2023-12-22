Певец ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры

Певец ЮрКисс перестал выходить на связь после заявления о завершении карьеры

Российский певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) пропал после того, как заявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом сообщил руководитель основанного артистом лейбла Rocket Records Михаил Хавкин, передает StarHit.

«Юрий не выходит на связь уже три дня — ни лейбл, ни друзья не могут с ним связаться, хотя обычно время его ответа составляет 5-10 минут. Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было», — рассказал Хавкин.

Руководитель лейбла также добавил, что команде пришлось самостоятельно публиковать анонсы нового альбома исполнителя в социальных сетях, хотя ранее этим всегда занимался Киселев.

Ранее ЮрКисс пообещал завершить карьеру после выпуска своего первого и последнего альбома.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что причиной такого решения стало переосмысление артистом жизненных ценностей.