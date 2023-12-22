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12:14, 22 декабря 2023Экономика

Аналитик назвал последствия остановки транзита российского газа через Украину

Аналитик Юшков предрек ЕС тяжелые последствия без транзита газа РФ через Украину
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вероятность остановки транзита российского газа через Украину высока, так как США не оставляют планов вытеснить Россию с европейского рынка. В разговоре с «Лентой.ру» среди возможных последствий такого шага ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков назвал вынужденное сокращение потребления и рост цен на газ в Европе.

«Сейчас США дают европейцам передышку, чтобы они перестроились и привыкли к новым реалиям. В 2021 году "Газпром" поставлял в Европу 160 миллиардов кубов газа, теперь порядка 25. Понятно, что это огромный стресс для стран, потому им дают время приспособиться, постепенно сокращаются объемы потребления в промышленном секторе. Больше всего, конечно, пострадали те, кто использовал газ в качестве сырья: производители азотных удобрений, химики», — сказал Юшков.

Он напомнил, что для прекращения транзита через Украину не нужно механически повреждать газопровод. Стороны имеют взаимные претензии друг к другу по действующим контрактам, потому могут прекратить их действие без дополнительных шагов.

«"Газпром" обвиняет Украину в отсутствии выбора маршрута доставки, а украинский оператор обвиняет "Газпром" в невыполнении условия "качай или плати", потому что компания оплачивает только фактически прокаченные объемы», — объяснил аналитик.

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Юшков уверен, что остановка транзита окажется крайне болезненной для Европы: западные страны получают газ только через Украину.

«Германия, Франция, Италия, Чехия, Австрия, Словакия — все они снабжаются только через Украину. Турецкий поток доходит только до Венгрии. Конечно, без российского газа европейцы не замерзнут. Но это приведет к новому росту цен», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории после того, как в конце 2024 года истечет срок его действия.

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      Наталия Белова
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