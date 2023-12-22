Аналитик назвал последствия остановки транзита российского газа через Украину

Аналитик Юшков предрек ЕС тяжелые последствия без транзита газа РФ через Украину

Вероятность остановки транзита российского газа через Украину высока, так как США не оставляют планов вытеснить Россию с европейского рынка. В разговоре с «Лентой.ру» среди возможных последствий такого шага ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков назвал вынужденное сокращение потребления и рост цен на газ в Европе.

«Сейчас США дают европейцам передышку, чтобы они перестроились и привыкли к новым реалиям. В 2021 году "Газпром" поставлял в Европу 160 миллиардов кубов газа, теперь порядка 25. Понятно, что это огромный стресс для стран, потому им дают время приспособиться, постепенно сокращаются объемы потребления в промышленном секторе. Больше всего, конечно, пострадали те, кто использовал газ в качестве сырья: производители азотных удобрений, химики», — сказал Юшков.

Он напомнил, что для прекращения транзита через Украину не нужно механически повреждать газопровод. Стороны имеют взаимные претензии друг к другу по действующим контрактам, потому могут прекратить их действие без дополнительных шагов.

«"Газпром" обвиняет Украину в отсутствии выбора маршрута доставки, а украинский оператор обвиняет "Газпром" в невыполнении условия "качай или плати", потому что компания оплачивает только фактически прокаченные объемы», — объяснил аналитик.

Юшков уверен, что остановка транзита окажется крайне болезненной для Европы: западные страны получают газ только через Украину.

«Германия, Франция, Италия, Чехия, Австрия, Словакия — все они снабжаются только через Украину. Турецкий поток доходит только до Венгрии. Конечно, без российского газа европейцы не замерзнут. Но это приведет к новому росту цен», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории после того, как в конце 2024 года истечет срок его действия.

