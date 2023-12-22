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09:13, 22 декабря 2023Силовые структуры

Появились подробности розыска главы ФБК Певчих

Стали известны статьи, по которым разыскивают главу ФБК Марию Певчих

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Стали известны статьи УК РФ, по которым объявили в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала Певчих разыскивают по части 3 статьи 282.1 («Организация экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения»), части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ, части 2 статьи 214 («Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды») УК РФ. Ей грозит более 20 лет колонии.

18 декабря сообщалось, что Владимирский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения по искам основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к исправительной колонии №6, где он отбывал наказание с июня 2022 года. Его вывезли оттуда в учреждение, которое находится в другом регионе, однако подробности его местонахождения не сообщаются.

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      Екатерина Кашурникова
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