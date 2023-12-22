Астролог объяснила признание астрологии лженаукой ретроградным Меркурием

Москвичка встала в пикет у здания РАН из-за признания астрологии лженаукой

Астролог из Москвы устроила пикет из-за того, что в России астрологию признали лженаукой. Об этом пишет «Подъем».

Елена Мун встала в одиночный пикет у здания Российской академии наук (РАН) с плакатом, на котором было написано: «Важные решения в период ретроградного Меркурия желательно не принимать». По мнению москвички, со стороны академиков было ошибкой идти на подобные шаги в такой период. Поэтому для нее надпись на плакате — это не просто забавный слоган. Астролог рассказала журналистам, что стояла перед зданием около часа и даже танцевала, но к ней никто не подошел.

«Я астрологией давно занимаюсь, и, когда новость появилась в СМИ, меня всколыхнуло, взбудоражило, и я решила проявить свою гражданскую позицию. Мой доход не сильно большой, я психолог по образованию, а астрологию я черпаю как древнюю науку, которая действительно дает какие-то глубинные основы», — прокомментировала свой протест девушка.

Мун также заявила, что, согласно астрологии, ретроградность планеты, которая приходится на период с 13 декабря по 2 января, может влиять на мысли и решения людей, делать ситуации более запутанными. Астрологи часто советуют в это время отложить серьезные шаги, потому что есть шанс ошибиться и впоследствии пожалеть о них.

На этой неделе РАН официально признала астрологию лженаукой. В специальном меморандуме говорится, что астрология — это феномен массовой культуры, не имеющий отношения к науке. Россиянам рекомендовали меньше обращать внимания на звезды при принятии важных решений.