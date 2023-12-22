Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:05, 22 декабря 2023Путешествия

Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

В РЖД начали прорабатывать возможность посадки пассажиров в поезд по QR-коду

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». О том, что россиян захотели начать пускать в поезда по специальному коду ТАСС заявили в пресс-службе компании.

При этом в РЖД отметили, что в настоящее время идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента. Более того, в пресс-службе подчеркнули, что такая возможность для пассажиров будет исключительно добровольной.

Материалы по теме:
Российская IT-сфера получила поддержку государства. Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?
Российская IT-сфера получила поддержку государства.Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?
30 сентября 2021
Face Pay спускается в подземку. Как будет работать система распознавания лиц для оплаты в Московском метрополитене
Face Pay спускается в подземку.Как будет работать система распознавания лиц для оплаты в Московском метрополитене
18 октября 2021

«Ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет», — добавили в РЖД.

Ранее в декабре аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» и «СберСтрахования» провели опрос и выяснили главные страхи россиян во время отпуска. Так, по данным специалистов, больше всего отечественные туристы боятся опоздать на самолет, автобус или поезд (27 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

      Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

      Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

      В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

      Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

      Полковник рассказал об антидроновой системе России

      В Одесской области зернохранилище получило повреждения

      Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

      «Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости