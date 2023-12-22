Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

В РЖД начали прорабатывать возможность посадки пассажиров в поезд по QR-коду

В РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». О том, что россиян захотели начать пускать в поезда по специальному коду ТАСС заявили в пресс-службе компании.

При этом в РЖД отметили, что в настоящее время идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента. Более того, в пресс-службе подчеркнули, что такая возможность для пассажиров будет исключительно добровольной.

«Ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет», — добавили в РЖД.

Ранее в декабре аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» и «СберСтрахования» провели опрос и выяснили главные страхи россиян во время отпуска. Так, по данным специалистов, больше всего отечественные туристы боятся опоздать на самолет, автобус или поезд (27 процентов).