Названы главные страхи россиян в отпуске

«Туту.ру»: больше всего россияне в отпуске боятся опоздать на самолет или поезд

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» и «СберСтрахования» провели опрос и выяснили главные страхи россиян во время отпуска. Результаты исследования попали в распоряжение «Известий».

Так, по данным специалистов, больше всего отечественные туристы боятся опоздать на самолет, автобус или поезд (27 процентов). Потерять паспорт или документы опасаются 20 процентов путешественников, а заболеть в поездке — 11 процентов опрошенных.

Аналогичное число россиян назвали одним из главных страхов плохую погоду во время путешествия. «Кражи банковских карт или кошелька больше всего опасаются 8 процентов респондентов, а столкнуться с проблемой в отеле (овербукинг или плохой номер) — 6 процентов», — сообщили эксперты.

Остаться недовольными отпуском или потерять багаж боятся по 6 процентов опрошенных. При этом меньше всего российские туристы опасаются языкового барьера (5 процентов).

Ранее в декабре эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг городов, отелям в которых туристы ставят наиболее высокие оценки. Так, местом с лучшими гостиницами названа сочинская Красная Поляна. Объекты размещения на популярном отечественном горнолыжном курорте набрали 9,33 балла из 10.

