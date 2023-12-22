Россиянам рассказали об опасных елочных украшениях

Россиянам посоветовали выбрасывать опавшие блестки и еловые ветки

Осыпавшиеся с новогодних украшений блестки и елочные иголки могут представлять опасность как для детей, так и для животных. Этим и другими опасностями с РИА Новости поделились эксперты.

Больше всего «последствий» остаются от обсыпного декора — елочных игрушек, мишуры, отдельно стоящих элементов. Осыпаться могут и некачественные искусственные ели и венки на дверь, рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Дети и маленькие домашние животные могут пораниться или случайно проглотить подобный мусор, объяснила эксперт.

По словам главного дизайнера Hoff Светланы Косаревой, блестки чаще всего осыпаются с некачественных елочных игрушек, особенно пластмассовых шаров. Купленные в специализированных магазинах украшения практически не осыпаются.

Также Косарева отметила, что после использования живой ели важно провести генеральную уборку квартиры. Чтобы иглы меньше осыпались, нужно своевременно менять воду в поддоне у ели и ежедневно ее опрыскивать. Косарева посоветовала убирать ель в начале января.

Больше всего проблем может вызвать клей, который остается на окнах после вырезанных из бумаги снежинок. Дизайнер посоветовала заменить такие украшения декором для окон, после которого не остается следов.

Руководитель категории «Мебель и строительство» «Авито» Илья Адамский обратил внимание на опасность использования свечей, которые могут привести к пожару. Минимизировать риск поможет жаропрочный подсвечник, который прикрывает пламя и не допустит соприкосновения с ним салфеток, мишуры и другого декора.

Косарева также посоветовала аккуратнее обращаться с электроприборами, в том числе с гирляндами. При покупке важно обращать внимание на то, что изделия должны быть сертифицированы.

Ранее дизайнер и декоратор Юлия Беляева посоветовала к Новому году украшать ель в изумрудном, красном, розовом цветах, а также в оттенке металлик. Новогодние шары могут быть выполнены в золотом и медном цвете, отливать серебром или перламутром.