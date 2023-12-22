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13:39, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин поджег дверь музея СВО из-за аферистов и попал под статью о терроризме

В Саратове полиция задержала мужчину за поджог двери музея СВО, возбудили дело
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Саратове полиция задержала 21-летнего жителя Самарской области, который поджег дверь музея специальной военной операции (СВО) России на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Рано утром 21 декабря в полицию сообщили о возгорании. По горячим следам силовикам удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытках взять на его имя кредит по доверенности. Далее позвонил «сотрудник Центробанка» и посоветовал обвиняемому самому взять кредит. Молодой человек послушал аферистов, оформил заем на 190 тысяч рублей и перевел их на банковский счет, который ему продиктовали.

Далее мошенники заявили россиянину, что для возврата денег нужно проследовать в Саратов и поджечь объект, расположенный на улице Московской. Мужчина приобрел на заправке канистру и бензин, после чего совершил поджог входной двери указанного помещения.

Ранее эксперт рассказал, как мошенники толкают россиян на совершение терактов.

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      Варвара Митина
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