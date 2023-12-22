Россиянин проломил голову 11-летнему мальчику на горке

Ufa1.ru: в Уфе мужчина проломил голову на горке 11-летнему мальчику

В Уфе мужчина проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына. Об этом рассказала порталу Ufa1.ru мать пострадавшего ребенка.

Россиянка отметила, что школьник находился на горке в компании друзей. Внезапно туда пришел взрослый со своим сыном. Последний один раз скатился и начал жаловаться отцу на ребят.

По словам жительницы Уфы, после этого незнакомец подошел к ее сыну и два раза его кинул. Школьник рассказал ей о случившемся из-за порвавшейся куртки, а уже потом почувствовал себя плохо.

Мальчика отвезли в больницу, он пролежал там около недели. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга.

После инцидента была организована проверка.