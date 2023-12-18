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12:01, 18 декабря 2023Россия

Россиянин до сотрясения мозга избил приехавшего к нему работника скорой

В Нижегородской области мужчина до сотрясения мозга избил работника скорой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Нижегородской области мужчина напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Об этом сообщила Государственная инспекция труда по российскому региону на своем сайте.

«Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести», — сообщили в инспекции.

Там не уточнили причину конфликта между пациентом и медиком. Инспекция после случившегося начала проверку.

Это далеко не первый случай нападения на врачей в России. В декабре в Энгельсе Саратовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу. До этого в Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу.

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      Анастасия Шейкина
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