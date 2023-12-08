Пьяный россиянин избил врачей по пути в больницу

В Энгельсе пьяный мужчина избил врачей скорой по пути в больницу

В Энгельсе Саратовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Напавшему на медиков мужчине 40 лет. Его задержали полицейские и доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося. В отношении пьяного россиянина составили административный протокол.

Это далеко не первый случай нападения на врачей в России. В апреле в Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. До этого в Подмосковье пациент избил врача в травмпункте. В ходе проверки правоохранители установили, что между врачом и пациентом началась словесная перепалка, во время которой мужчина напал на сотрудника травмпункта и нанес ему телесные повреждения.

Похожий случай произошел в Казани. Там фельдшеру скорой помощи пришлось спасаться бегством от напавшего на нее мужчины. Жена россиянина вызвала медиков из-за того, что тому стало плохо после выпитого алкоголя. Когда мужчина пришел в чувство, то начал оскорблять фельдшера, а также бросил ей в лицо стакан и разбил нос