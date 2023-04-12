Петербуржец избил детского врача ради направления к аллергологу

В Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра ради направления к аллергологу

В Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. Об этом сообщает 78.ru.

По словам пострадавшего врача, мужчина ударил его в щеку и бедро, а также чуть не сломал руку. Медик рассказал, что его грозились убить. После случившегося его доставили в больницу №26 на улице Костюшко.

Отец ребенка, в свою очередь, утверждает, что не нападал на детского врача, а просто хотел забрать карту. По его сообщению, медик отказался давать маленькому пациенту направление к аллергологу, спрятал карточку мальчика и не отдавал ее отцу. Когда мужчина забрал карточку и вышел из кабинета, врач якобы выбежал в коридор и сказал, что его избили.

Ранее в Подмосковье пациент избил врача в травмпункте. Полицейские выяснили, что нападавший — житель Москвы 1994 года рождения. Его задержали и доставили в отделение.