Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 12 апреля 2023Россия

Петербуржец избил детского врача ради направления к аллергологу

В Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра ради направления к аллергологу

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. Об этом сообщает 78.ru.

По словам пострадавшего врача, мужчина ударил его в щеку и бедро, а также чуть не сломал руку. Медик рассказал, что его грозились убить. После случившегося его доставили в больницу №26 на улице Костюшко.

Отец ребенка, в свою очередь, утверждает, что не нападал на детского врача, а просто хотел забрать карту. По его сообщению, медик отказался давать маленькому пациенту направление к аллергологу, спрятал карточку мальчика и не отдавал ее отцу. Когда мужчина забрал карточку и вышел из кабинета, врач якобы выбежал в коридор и сказал, что его избили.

Ранее в Подмосковье пациент избил врача в травмпункте. Полицейские выяснили, что нападавший — житель Москвы 1994 года рождения. Его задержали и доставили в отделение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Минцифры обозначили срок запуска реестра военнообязанных
Назван необходимый для накопления средств на новостройку в Москве срок
Россиянин надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро
Названа опасность электронных сигарет со вкусом ментола
Российские авиакомпании попросили бронировать места для участников СВО
Глава ЦРУ оценил готовность Путина к переговорам по Украине
Трое детей пострадали в ДТП на трассе в российском регионе
В России связали утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Назван самый барный район Москвы
В Крыму и Севастополе отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.