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12:18, 7 апреля 2023Россия

Пациент избил врача травмпункта в Подмосковье

Житель Москвы избил врача травмпункта в подмосковной Балашихе

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В подмосковной Балашихе пациент травмпункта избил врача. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщила представитель подмосковного управления ведомства Татьяна Петрова, в полицию обратился пострадавший медработник. В ходе проверки правоохранители установили, что между врачом и пациентом началась словесная перепалка, во время которой мужчина напал на сотрудника травмпункта и нанес ему телесные повреждения.

Полицейские выяснили, что нападавший — житель Москвы 1994 года рождения. Его задержали и доставили в отделение. Причина конфликта между пациентом и врачом, а также состояние пострадавшего не уточняются. Сотрудники МВД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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В России врачи часто становятся жертвами нападений своих пациентов и их родных. Ранее в Казани фельдшеру скорой помощи пришлось спасаться бегством от напавшего на нее мужчины. Жена россиянина вызвала медиков из-за того, что тому стало плохо от выпитого алкоголя. Когда мужчина пришел в чувство, то начал оскорблять фельдшера, а также бросил ей в лицо стакан и разбил нос. Испугавшись, женщина выбежала из квартиры в подъезд, а потом на улицу. Ее попытку скрыться от буйного пациента сняли установленные во дворе камеры.

Кроме того, в Челябинской области мужчина избил стоматолога, который отказался вырывать молочный зуб его дочери. В ходе потасовки россияне переместились в коридор, где находились другие посетители клиники. В результате врач серьезно пострадал.

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Константин Лысяков
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