Бегство фельдшера скорой помощи от разбившего ей нос россиянина сняли на видео

В Казани фельдшеру скорой помощи пришлось спасаться бегством от разбившего ей нос пациента

В Казани фельдшеру скорой помощи пришлось спасаться бегством от напавшего на нее пациента. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По информации авторов поста, медиков вызывала супруга перепившего алкоголь россиянина, которому стало плохо. Когда скорая помощь прибыла на место, мужчина пришел в чувство и начал оскорблять фельдшера, а также бросил ей в лицо стакан и разбил нос. Испугавшись, женщина выбежала из квартиры в подъезд, но агрессивный пациент настиг ее и схватил, однако медику удалось вырваться и добраться до улицы.

На записи, снятой камерами наблюдения во дворе жилого дома, видно, как фельдшер громко зовет на помощь. На последующих кадрах женщина прячется от преследователя за припаркованной машиной и просит вызвать полицию. На видео также попал и сам агрессивный пациент, которого пытается успокоить другая россиянка, вероятно, являющаяся его супругой. В разговоре с женщиной мужчина оскорбляет медика и говорит, что «она ничего не сможет сделать». В конце записи видно, как жителя Казани грузят в полицейскую машину.

Как пишет канал, фельдшера доставили в больницу, где ей оказали первую помощь, после чего женщина отправилась на новые вызовы.

В России врачи часто становятся жертвами нападений своих пациентов и их родных. Так, в Челябинской области мужчина избил стоматолога, который отказался вырывать молочный зуб его дочери. В ходе потасовки россияне переместились в коридор, где находились другие посетители клиники.

Кроме того, в январе жительница Балакова Саратовской области попыталась проломить голову фельдшеру скорой помощи. Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.