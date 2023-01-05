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14:30, 5 января 2023Россия

Пьяная россиянка попыталась проломить голову фельдшера скорой помощи о стену

В Саратовской области на сотрудницу скорой помощи напала пьяная пациентка

Фото: Shutterstock

В Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram.

По его словам, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.

Следственный комитет Саратовской области уточнил в Telegram, что по факту происшествия была организована доследственная проверка. По данным ведомства, в момент нападения пациентка была пьяна.

Российские медики часто становятся жертвами нападений своих пациентов и их родственников. Так, 2 января в Екатеринбурге россиянин подрался с водителем скорой помощи, а затем угнал машину вместе с находящимися там врачами. Как стало известно, мужчина вызвал бригаду своей сожительнице, упавшей возле дома. Причина поступка задержанного не уточняется.

Кроме того, в августе 2022 года житель подмосковной Балашихи ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Похожая история произошла в апреле в Тульской области. В местную клинику в тяжелом состоянии поступил мужчина, который вел себя агрессивно. Он выкрал в сестринской комнате нож и набросился на медиков. На место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. В результате происшествия никто не пострадал.

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Константин Лысяков
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