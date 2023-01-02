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15:42, 2 января 2023Россия

Россиянин подрался с водителем скорой помощи и угнал авто вместе с медиками

В Екатеринбурге мужчина подрался с водителем машины скорой помощи, а затем угнал ее

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге россиянин подрался с водителем скорой помощи, а затем угнал машину вместе с находящимися там медиками. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается на портале «МВД Медиа».

«В Екатеринбурге сотрудниками ГИБДД задержан 33-летний гражданин, которого подозревают в неправомерном завладении машиной скорой помощи», — говорится в сообщении.

По словам задержанного, он вызвал бригаду скорой помощи своей сожительнице, упавшей возле дома. После приезда медиков он вступил в конфликт с водителем скорой помощи и избил его. Затем он сел за руль и угнал автомобиль. Вместе с медиками мужчина проехал несколько кварталов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее в Химках в Подмосковье 16-летний подросток угнал автомобиль каршеринга, устроил ДТП и сбежал. Затем он вместе с матерью пришел в полицию и сознался в угоне.

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Никита Абрамов
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