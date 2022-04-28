Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились подробности о нападении россиянина с ножом на сотрудников больницы

Тульский Минздрав начал выяснять причины нападения 42-летнего пациента с ножом на медиков

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Минздрав Тульской области начал выяснять причины нападения 42-летнего пациента с ножом на медиков в Киреевской центральной районной больнице. По данным ведомства, никто из работников медучреждения в результате нападения россиянина не пострадал. Такие подробности приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По сведениям тульского Минздрава, мужчина поступил в клинику в тяжелом состоянии в ночь на четверг, 28 апреля, и вел себя агрессивно. Он выкрал в сестринской комнате нож и набросился на врачей. На место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Росгвардейцы уговаривали мужчину сдаться, однако тот отказался и набросился с ножом на одного из силовиков. После этого правоохранители были вынуждены его ликвидировать.

Причина, по которой россиянин решил напасть на врачей, пока не установлена. По одной из версий, дело может быть в абстинентном синдроме. До попадания в медучреждение житель Тульской области злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Петербурга судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций
В НАТО захотели нарастить военную поддержку Молдавии и Грузии
Поимка в Крыму бывшего украинского морпеха за подготовку теракта попала на видео
Лариса Гузеева объяснила отъезд из России
Названо число иностранных наемников на Украине
Столтенберг пообещал обезопасить Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за призывы к убийству силовиков
Microsoft обвинили в лицемерии из-за Windows 11
Появились подробности о нападении россиянина с ножом на сотрудников больницы
Минобороны показало последствия удара по Херсону «Точкой-У»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.