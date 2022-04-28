Появились подробности о нападении россиянина с ножом на сотрудников больницы

Тульский Минздрав начал выяснять причины нападения 42-летнего пациента с ножом на медиков

Минздрав Тульской области начал выяснять причины нападения 42-летнего пациента с ножом на медиков в Киреевской центральной районной больнице. По данным ведомства, никто из работников медучреждения в результате нападения россиянина не пострадал. Такие подробности приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По сведениям тульского Минздрава, мужчина поступил в клинику в тяжелом состоянии в ночь на четверг, 28 апреля, и вел себя агрессивно. Он выкрал в сестринской комнате нож и набросился на врачей. На место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Росгвардейцы уговаривали мужчину сдаться, однако тот отказался и набросился с ножом на одного из силовиков. После этого правоохранители были вынуждены его ликвидировать.

Причина, по которой россиянин решил напасть на врачей, пока не установлена. По одной из версий, дело может быть в абстинентном синдроме. До попадания в медучреждение житель Тульской области злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Петербурга судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате.