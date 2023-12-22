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10:16, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с другом после ссоры и попал под следствие

В Кургане задержали мужчину, вонзившего нож в шею товарища

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кургане задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, расправившегося с 38-летнем другом. Об этом «Ленте.ру» сообщил в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 21 декабря товарищи выпивали в доме обвиняемого на улице Климова. Они поссорились, тогда фигурант взял нож и несколько раз вонзил его в шею потерпевшего. Тот пытался сопротивляться и даже выбежал из дома на улицу, но не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Россиянин признан вину. Сейчас решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Челябинске женщина с любовником забили заставшего ее за изменой мужа.

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      Екатерина Кашурникова
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