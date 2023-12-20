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15:47, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка с любовником забили заставшего ее за изменой мужа

В Челябинске женщина с любовником убили мужа, заставшего ее за изменой

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Челябинске женщина с любовником забили заставшего ее за изменой мужа. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, мужчина вернулся домой раньше времени и застал жену с любовником. Тогда пара решила избавиться от него и начала избивать. Женщина и ее любовник долго били пострадавшего, проломили ему голову, сломали кости лица и ребра. В результате у мужчины случилось кровоизлияния в мозг, легкие и сердце. Он не выжил.

Пару задержали. Сейчас они находятся под стражей. Задержанный ранее был судим за неуплату налогов.

Ранее в Ленинградской области 55-летняя пенсионерка изрезала 50-летнего любовника. Подозреваемую задержали. Против нее возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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