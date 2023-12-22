Россиянин разбил кулаком авто местного жителя в Таиланде и угодил в полицию

Pattaya Mail: россиянин разбил авто местного жителя в Паттайе и угодил в полицию

Россиянин угодил в полицию Паттайи после того, как устроил беспорядки на курорте Таиланда и разбил автомобиль местного жителя. Подробностями делится издание Pattaya Mail.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря. Известно, что россиянин подошел к остановившейся на перекрестке машине и попытался открыть дверь, но та оказалась заблокирована. Тогда мужчина попросил воды у водителя. Таец дал незнакомцу бутылку, но тот внезапно набросился на машину и разбил кулаком фару и лобовое стекло. Когда владелец вышел из авто, россиянин напал и на него, причинив легкие травмы.

На этом нарушитель не остановился. Иностранец попытался ворваться в дом по соседству, но хозяйка, наблюдавшая драку, успела закрыть перед ним дверь.

На место происшествия прибыла полиция, дебошира задержали и доставили в участок. По данным источника, им оказался 38-летний Владимир Д. Уточняется, что мужчину нашли в дезориентированном состоянии с текущей из шеи кровью. Предположительно, он был пьян. Дальнейшая судьба россиянина не раскрывается.

Ранее российский турист употребил марихуану, полез в море и едва не утонул в Паттайе. 27-летнего путешественника нашли в воде без сознания и с признаками тяжелого наркотического опьянения.

