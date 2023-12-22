Среда обитания
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12:44, 22 декабря 2023Среда обитания

Россиянина подвесили на крюк крана и заставили украшать ель

В якутском Покровске висевший на кране мужчина украшал городскую ель

В Якутии, в городе Покровске, мужчина украшал городскую ель, вися на крюке строительного крана. Об этом сообщает Telegram-канал 14News.

На опубликованном видео показана искусственная новогодняя ель с редкими ветвями, украшенная лампочками и напоминающими сосульки светящимися палочками. Ее высота практически равна соседнему трехэтажному дому. Рядом с елью на проезжей части расположен строительный кран, на крюке которого висит мужчина. Видео было снято, когда местный житель уже закончил работу и спускался.

Ранее в Шахтах Ростовской области появилась «елка-арестантка». Ее особенность в обрамлении в виде металлического конуса из толстых прутьев. Власти не смогли объяснить, нужна ли конструкция для безопасности или ее установили в эстетических целях.

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      Мария Черкасова
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