Россиянину оторвало часть руки взрывом петарды

В Челябинской области мужчине оторвало кисть руки взрывом петарды

В Челябинской области в городе Верхний Уфалей мужчина лишился руки из-за взрыва петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчине оторвало кисть руки взрывом в гостиной одной из квартир, из-за чего там возник пожар.

После случившегося следователи начали проверку, пострадавшего госпитализировали. Подробных данных о его состоянии не приводится.

Ранее в декабре девятилетний мальчик лишился пальцев после игры с петардой в Нальчике. Ребенок нашел пиротехнику дома, вынес ее во двор и начал с ней играть, после чего петарда взорвалась у него в руке.