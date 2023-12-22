Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 22 декабря 2023Россия

Россиянину оторвало часть руки взрывом петарды

В Челябинской области мужчине оторвало кисть руки взрывом петарды

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Челябинской области в городе Верхний Уфалей мужчина лишился руки из-за взрыва петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчине оторвало кисть руки взрывом в гостиной одной из квартир, из-за чего там возник пожар.

После случившегося следователи начали проверку, пострадавшего госпитализировали. Подробных данных о его состоянии не приводится.

Ранее в декабре девятилетний мальчик лишился пальцев после игры с петардой в Нальчике. Ребенок нашел пиротехнику дома, вынес ее во двор и начал с ней играть, после чего петарда взорвалась у него в руке.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу. Сможет ли Киев оказаться в ЕС вместе с российскими солдатами?

      На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

      В Германии назвали последствия отказа Украины от российского газа для Европы

      Мужчина задал начальнику один вопрос и лишился работы

      Предсказано будущее рубля

      Студенты избили мужчину за тайную съемку обнаженных девушек в ванной общежития

      Россиянка рассказала о насилии над участницами женских банд Казани 1980-х

      Российский бизнес начал избавляться от оптимизма

      Россиянину оторвало часть руки взрывом петарды

      Россиянин описал лакомство мужчин в Монголии фразой «стыдно и противно»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости