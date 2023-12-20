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10:28, 20 декабря 2023Россия

Девятилетний россиянин поиграл с петардой и лишился трех пальцев

В Нальчике девятилетний ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды в руке

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Нальчике девятилетний мальчик лишился пальцев после игры с петардой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, ребенок нашел пиротехнику дома, вынес ее во двор и начал с ней играть. Один из снарядов взорвался в руке ребенка, из-за чего он потерял пальцы.

Врачи не смогли сохранить безымянный палец и мизинец, средний палец уцелел частично. Ребенок находится в отделе травматологии, сотрудники ПДН проводят проверку. Дело могут передать следователям.

Такой случай в России — далеко не перый. В Новосибирске пятиклассник лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в руках. В селе Зязиков-Юрт в Ингушетии десятилетняя девочка лишилась пальцев из-за взрыва петарды, которую нашла в мусоре.

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      Анастасия Шейкина
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