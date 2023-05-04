Российскому пятикласснику оторвало фалангу пальца взрывом петарды

В Новосибирске пятиклассник лишился фаланги пальца и получил ожоги из-за взрыва петарды

В Новосибирске пятиклассник лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

12-летний школьник купил в магазине петарды «Корсар 10» и «Корсар 12», одна из которых намокла. Мальчик разобрал бомбочки и поджег порох — тогда раздался взрыв.

В результате пострадавшему оторвало фалангу указательного пальца и сломало кисть. Медики также диагностировали у россиянина ожоги второй степени на лице, ребенка госпитализировали. После случившегося полиция проводит проверку.

Ранее в Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда. Первоклассник раскрутил педали, чтобы поправить цепь, однако забыл убрать руку с колеса, из-за этого указательный палец правой руки попал между спицами.