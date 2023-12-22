Российские фронтовые бомбардировщики нанесли удар по штабу ВСУ

Под Красным Лиманом в ДНР Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ

Фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСК), расположенному в районе города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщение приводит РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, удар по штабу был нанесен планирующими фугасными бомбами. Военные отметили, что такие снаряды позволяют избежать поражения бомбардировщиков системами противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, удар был нанесен и по скоплению украинской техники и живой силы. Точные цифры потерь ВСУ не называются.

Ранее стало известно, что российским военнослужащим, занимающим позиции в районе города Артемовск, начали доставлять боеприпасы и провизию по-новому. Для этого применяют беспилотные летательные аппараты.