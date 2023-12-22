Минобороны заявило о новом способе доставки боеприпасов для российских военных

МО России: военным под Артемовском начали доставлять припасы и провизию дронами

Российским военнослужащим, занимающим позиции в районе города Артемовск, начали доставлять боеприпасы и провизию с помощью дронов. О новом способе снабжения военных сообщили в Министерстве обороны (МО), заявление приводит ТАСС.

Как сообщили в военном ведомстве, доставкой провизии и вооружения занимаются подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск. Отмечается, что при этом дроны продолжают выполнять и боевые задачи.

«Помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники Вооруженных сил Украины, (дроны) применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны», — рассказали в МО.

Военные подчеркнули, что используют дроны для доставки лишь в случае опасности для жизни военнослужащих.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Он подчеркнул, что возможности дронов, которые используют обе стороны конфликта, ограничены, однако подобная тактика будет применяться в будущих войнах.