Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 22 декабря 2023Россия

Минобороны заявило о новом способе доставки боеприпасов для российских военных

МО России: военным под Артемовском начали доставлять припасы и провизию дронами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским военнослужащим, занимающим позиции в районе города Артемовск, начали доставлять боеприпасы и провизию с помощью дронов. О новом способе снабжения военных сообщили в Министерстве обороны (МО), заявление приводит ТАСС.

Как сообщили в военном ведомстве, доставкой провизии и вооружения занимаются подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск. Отмечается, что при этом дроны продолжают выполнять и боевые задачи.

«Помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники Вооруженных сил Украины, (дроны) применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны», — рассказали в МО.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Военные подчеркнули, что используют дроны для доставки лишь в случае опасности для жизни военнослужащих.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Он подчеркнул, что возможности дронов, которые используют обе стороны конфликта, ограничены, однако подобная тактика будет применяться в будущих войнах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

      Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

      Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

      В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

      Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

      Полковник рассказал об антидроновой системе России

      В Одесской области зернохранилище получило повреждения

      Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

      «Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости